Teuma ziet groot verschil tussen Mazzu en Geraerts: "Dat mocht ik niet"

Na het vertrek van Felice Mazzu leek Union SG een vogel voor de kat, maar Karel Geraerts zette de trein helemaal op de rails.

Geraerts loodste de ploeg in de eerste seizoenshelft naar de tweede plaats. Teddy Teuma kreeg een nieuwe rol in vergelijking met de periode onder de vorige trainer.

“Met Felice Mazzù had ik al veel verantwoordelijkheid. Met Geraerts heb ik het gevoel dat ik nog meer heb. Hij geeft me aanvallende vrijheid die ik eerder niet had en maakt me gewoon beter. Ik probeer hem daarvoor te bedanken met goede prestaties”, klinkt het in La Dernière Heure.

De twee seizoenen met elkaar vergelijken is onbegonnen werk. “Ik weet niet of we sterker of zwakker zijn, maar ik weet wel dat we geëvolueerd en gegroeid zijn. Nog in de running zijn in de Belgische beker en als eerste eindigen in onze groep in de Europa League zijn details die niet bedriegen. Niemand had dit allemaal verwacht, zelfs ik niet, en het geeft echt voldoening om te zien dat we nog steeds bovenin staan."