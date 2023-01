'KV Kortrijk wil linksachter die bij Cercle Brugge niet aan spelen toekomt binnenhalen'

KV Kortrijk is nog op zoek naar versterking.

KV Kortrijk is onder Bernd Storck goed begonnen aan zijn opmars. Met overwinningen tegen OH Leuven in de beker en tegen Racing Genk, dat al sinds juli niet meer verloor in de competitie.

Toch zijn ze nog steeds op zoek naar versterking bij KV Kortrijk. Daarbij zou hun oog gevallen Dimitar Velkovski (27) van Cercle Brugge, dat meldt Het Nieuwsblad. De Bulgaar speelt daar sinds januari 2020, maar kwam dit seizoen nauwelijks aan spelen toe.

Velkovski zit op dit moment nog maar aan 84 minuten bij Cercle Brugge, competitie en beker samen geteld. KV Kortrijk zou hem dus een uitweg kunnen bieden.