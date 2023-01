Old Firm levert weer heel wat spektakel op, Rangers kan kloof niet dichten in het klassement

De topper in Schotland eindigde op 2-2.

Nog maar de tweede dag van het jaar, maar toch stond er in Schotland al de Old Firm op het programma, de topper tussen Rangers en Celtic.

De wedstrijd begon goed voor Celtic, want al na vijf minuten stond het op voorsprong dankzij de Japanner Daizen Maeda, die ook op het WK gescoord had. Rangers bleef niet bij de pakken zitten want na de rust kwam het langszij en zelfs op voorsprong.

Ryan Kent maakte na twee minuten in de tweede helft al de gelijkmaker, Tavernier zette Rangers vanop de stip op een 2-1 voorsprong na 53 minuten. Maar Celtic maakte in de 88ste minuut toch nog gelijk dankzij een andere Japanner, Kyogo Furuhashi.

In de stand blijft Celtic op kop met 55 punten, Rangers volgt als tweede op 46 punten. De rest van de ploegen volgt al op een geruime afstand.

1-0!!!🍀5’ Maeda !!!🍀 #CelticFC pic.twitter.com/H3fj4aiGg2 — CelticGoals (@GoalsCeltic88) January 2, 2023