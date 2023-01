Alles voor de fans? Opnieuw gemor van supporters rond kalender - ditmaal in de Beker van België

KV Kortrijk en KV Mechelen nemen het volgende week tegen elkaar op in de kwartfinales van de Beker van België.

De voorbije weken was er heel wat te doen over de speelkalenders en vanaf begin februari zal er in de Pro League niet meer op zondagavond om 21 uur worden gespeeld.

Maar er zijn wel nog altijd wedstrijden die op moeilijke momenten liggen voor de supporters. Zo waren er matchen op tweede kerstdag overdag - geen verlofdag voor vele fans. En nu is het ook hommeles rond de Beker van België, met een wedstrijd om 18.30 uur op woensdag tussen Kortrijk en Mechelen.

Anderhalf uur uitstel?

“Hoewel we als supporters de laatste jaren al heel veel speeldagen en uren hebben getrotseerd, is het als werkende of studerende supporter onmogelijk om de wedstrijd in het stadion op dit uur bij te wonen”, klinkt het in een statement van de fans van Mechelen en Kortrijk bij Het Nieuwsblad.

“Een wedstrijd om 18u30 betekent immers dat veel supporters al om 15u of 16u moeten vertrekken – en dus ook al eerder moeten stoppen met werken – en in volle spitsperiode naar het stadion moeten rijden. Voor veel supporters is dit onmogelijk.” De vraag is om de match uit te stellen naar 20 uur.