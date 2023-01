Opvallende aanwezige op training Anderlecht ... maar of het iets zal veranderen?

Opvallend nieuws vanop de training van RSC Anderlecht op dinsdagmiddag, waar een speler opdook die niet meteen meer verwacht werd.

Sebastiano Esposito staat al een tijdje in de aanbieding bij Anderlecht, maar tot dusver wordt hij nog steeds gehuurd door paars-wit.

Modena

En dus dook hij 'gewoon' opnieuw op de training in Neerpede op, al lijkt de kans klein dat hij onder nieuwe coach Riemer (veel) kansen gaat krijgen.

Ondertussen heeft Modena nog steeds concrete interesse om de aanvaller in te lijven. Of en wanneer de deal rond zal zijn is nog niet geweten.