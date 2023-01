Is dat hét duwtje in de rug? 'Anderlecht wil door met Refaelov én hem ook na zijn carrière aan boord houden'

Jesper Fredberg moet werk maken van het aflopende contract van Lior Refaelov. De Israëliër verkiest een verlengd verblijf bij RSC Anderlecht, maar er zijn kapers op de kust.

Zoals elke mercato heeft Maccabi Haifa zich wederom gemeld voor Lior Refaelov. Maar dat is niet de enige geïnteresseerde club. Ook uit de MLS zijn er enkele clubs die hem over de Grote Plas willen lokken.

De voorkeur van Rafa ligt echter in het Lotto Park. En daar is een extra reden voor. De Standaard weet dat RSC Anderlecht er ook over nadenkt om Refaelov na zijn sportieve carrière aan boord te houden.

Extra duwtje

Dat zou de Israëliër een extra duwtje in de rug kunnen geven. Het is geen geheim dat Refaelov én zijn gezin het goed hebben in België. De aanvallende middenvelder wil ook na zijn loopbaan in ons land blijven wonen.