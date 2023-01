Ruud Vormer duidelijk over zijn toekomst als Zulte Waregem degradeert

Ruud Vormer maakte de overstap van Club Brugge naar Essevee en werd vandaag voorgesteld.

Ruud Vormer is sinds dinsdag een speler van Essevee. “Ik heb echt zin om opnieuw te voetballen”, klinkt het bij de Nederlander. “Ik vind Zulte Waregem al lang een heel mooie club. Ik mis misschien wat wedstrijdritme, maar ik wil me helemaal geven voor Essevee om het behoud in 1A te bewerkstelligen.”

Vormer was aan de laatste maanden van zijn overeenkomst bij blauwzwart bezig. Hij wordt tot het einde van het seizoen door Essevee gehuurd. Normaal volgt dan een contract voor twee seizoenen, al zijn daar voorwaarden aan verbonden.

“Wat ik vandaag al zag, zag er oké uit. Maar of ik blijf als de club degradeert? Nee. Dan ben ik een vrije speler, einde contract en dan kijken we wel verder en zal ik wel zien waar ik zin in heb. 1B? Nee. In voetbal weet je nooit, maar tot nu toe niet.”