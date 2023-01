Scott Parker duidelijk over wat er fout liep bij Club Brugge

Scott Parker is sinds deze week de nieuwe trainer bij Club Brugge. Hij volgt er Carl Hoefkens op.

De voorbije weken liep het voetballend fout bij Club Brugge, maar daarover spreken wilde de kersverse trainer van blauwzwart niet doen.

“Het zou oneerlijk zijn om dat te doen, want ik weet nog lang niet alles over mijn spelers en de spelersgroep. Ik heb wel noties van enkele individuele spelers, maar daar ga ik nu nog niet over uitwijden. Op het eerste zicht oogt alles veelbelovend, maar meer kan ik daar nog niet over kwijt”, zegt Scott Parker bij kw.be.

Over wat er nog mogelijk is dit seizoen wil de Brit ook niks zeggen. “Ook dat is te vroeg om te zeggen. De komende weken worden hoe dan ook een uitdaging. Natuurlijk wil ik alle matchen winnen, maar de komende weken zal alles veel duidelijker worden. Maar als je midden in het seizoen overneemt, moet je wel proberen om de dingen die fout lopen zo snel mogelijk bij te sturen.”