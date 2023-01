OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt na Ruud Vormer bij Club Brugge nu ook Christian Brüls bij STVV

Zulte Waregem heeft zich opnieuw versterkt.

Nadat Zulte Waregem eerder Ruud Vormer haalde bij Club Brugge, haalt de voorlaatste in de stand nu ook Christian Brüls (34) op bij STVV.

Brüls verlaat de club uit Limburg waar hij een aflopend contract had en trekt voor 2,5 jaar naar Zulte Waregem. Het is voor Brüls de zesde Belgische club na Eupen, Westerlo, KAA Gent, Standard en STVV.

"Ik ben heel blij dat Essevee mij het vertrouwen en de kans geeft om hier te tekenen. Nu is het aan mij om mij op het veld te tonen. We hebben een duidelijk doel en we gaan door tot op het laatste", zegt Brüls over zijn transfer.