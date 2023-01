OFFICIEEL Zulte Waregem laat middenvelder gaan, weg open voor Brüls

Zulte Waregem heeft in onderling overleg het contract van Lasse Vigen stopgezet.

Lasse Vigen verlaat Zulte Waregem. “Middenvelder Lasse Vigen en Essevee beëindigen in onderling overleg de samenwerking”, klinkt het bij Essevee.

De Deen kwam in 2021 transfervrij over van Bröndby en speelde in totaal 35 wedstrijden voor Zulte Waregem.

Daarmee staat de deur wagenwijd open om Christian Brüls van STVV over te nemen. Dat gerucht werd gisteren verspreid en een deal zou nakende zijn.