El Khannouss vertelt waarom doelman Bounou net voor aftrap verdween bij Marokko

Het was een vreemd zicht, net voor de match tussen Marokko en de Rode Duivels op het WK in Qatar.

Doelman Yassine Bounou werd in het basiselftal gemeld. Hij stond op het veld naar het volkslied te luisteren, maar toen de aftrap gegeven werd was het Monir El Kajoui die in doel stond.

“Bounou kreeg voor wedstrijden inspuitingen tegen de pijn”, zegt Bilal El Khannouss aan Het Laatste Nieuws. “Het was de reden waarom Bounou tegen België niet in doel stond. Hij reageerde slecht op zo’n inspuiting en had plots troebel zicht.”

In de latere wedstrijden op het WK had Bounou geen hinder meer van de pijn. Zo stopte hij tegen Spanje enkele strafschoppen en hield hij de nul tegen Portugal.