'KV Kortrijk gaat speler huren van andere ploeg uit Jupiler Pro League'

KV Kortrijk lijkt binnen de komende uren de komst van Martin Wasinski van Sporting Charleroi aan te kondigen.

Het is La Dernière Heure dat schrijft dat een deal rond de 18-jarige verdediger nakende is. Hij zou de rest van het seizoen door Charleroi verhuurd worden aan KV Kortrijk.

Wasinski speelde in zijn carrière slechts zeven keer mee in de competitie en één keer in de beker, samen goed voor 474 speelminuten. Dit seizoen kwam hij vier keer in actie.

Bernd Storck zou persoonlijk aangedrongen hebben op de komst van de U20-international. In de deal zit normaal geen aankoopoptie.