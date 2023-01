OHL vangt bot: schorsing voor Hamza Mendyl na rode kaart tegen KV Kortrijk blijft behouden en is nu definitief

OHL heeft geen goed nieuws ontvangen. Het zal binnenkort wel degelijk zijn speler Hamza Mendyl moeten missen. Voor twee speeldagen zelfs.

Op 20 december 2022 kreeg Mendyl rood in de bekermatch van OHL tegen KV Kortrijk. Daar waren ze in Leuven niet bepaald tevreden mee. "Een onterechte rode kaart", noemde trainer Marc Brys het achteraf. Het Disciplinair Comité van de voetbalbond was het daar niet mee eens en eiste een schorsing voor twee weken, waarvan één week effectief en één week met uitstel. Met daar bovenop dan ook nog een boete van 1500 euro.

OHL ging in beroep, waardoor Mendyl opgesteld kon worden tegen Club Brugge. De linksachter speelde de volledige wedstrijd en beleefde dus mee hoe zijn ploeg in het slot een puntje wegkaapte in Jan Breydel. De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft zich nu ook over zijn zaak gebogen en een beslissing genomen.

+ 1 w. schorsing vanaf 06.01.2023 met uitstel t.e.m. 05.01.2024 + €500 effectieve boete (houding na de uitsluiting) (2/2) — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) January 6, 2023

Daaruit blijkt dat het beroep niets heeft veranderd aan de termijn van zijn sanctie. Het oorspronkelijke voorstel blijft behouden en daar komt zelfs nog één week schorsing met uitstel en een boete van 500 euro bij.