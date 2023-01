Opnieuw pech voor Hannes Delcroix: hij staat weer enkele weken aan de kant met een knieblessure

De verdediger blesseerde zich op training.

Hannes Delcroix (23) onderging al twee zware knieblessures en heeft zich deze week opnieuw geblesseerd aan zijn knie na een slecht contact op training. Delcroix zal zo'n 6 tot 8 weken niet inzetbaar zijn, dat meldt vrijdag Anderlecht zelf.

Dat is zowel voor Delcroix als voor Anderlecht een klap. Delcroix begon onder Felice Mazzu in de basis, maar speelde toen enkele weken niet. De laatste drie wedstrijden in de competitie en in de beker tegen Genk stond Delcroix telkens weer in de basis.

Ook over Anderlecht en Riemer is het een klap, want het zag tegen Charleroi ook al Debast uitvallen. Het wordt dus stevig puzzelen voor de Deen tegen Union in zijn verdediging.