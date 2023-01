Rondje transfers: doelman voor Ajax, zoon Beckham gaat in Engeland spelen en nog transfer in Premier League

Om weer mee te zijn met de transfers van de dag, zit u hier goed. Ajax heeft een nieuwe keeper beet en de zoon van David Beckham sluit zich aan bij een Premier League-club. Dat is zowat het laatste transfernieuws.

Gerónimo Rulli verhuist per direct van het Spaanse Villarreal naar Ajax. De Amsterdammers betalen 8 miljoen euro voor de doelman die deel uitmaakte van de Argentijnse selectie die wereldkampioen werd in Qatar. Dat bedrag kan nog oplopen tot 10 miljoen euro. Rulli heeft bij Ajax een contract getekend voor drie en een half seizoen, tot het einde van 2026.

Een opvallende transfer ook in Engeland: Romeo Beckham keert tijdelijk terug naar zijn thuisland. Romeo is de zoon van ex-voetballer David Beckham. Die is tegenwoordig vooral in de VS te vinden en zijn zoon Romeo is ook eigendom van Inter Miami. Dat heeft hem nu tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Brentford, waar hij in het B-team terecht zal komen.

Wie ze in Engeland wel meteen willen zien renderen, is Mislav Oršić. Zo zullen ze er bij Southampton alvast tegenaan kijken. De aanvallende middenvelder die pas nog zijn 30ste verjaardag vierde, tekende bij de Premier League-club een contract voor twee en een half jaar. De Kroatische middenvelder maakte indruk op het WK en komt over van Dinamo Zagreb.