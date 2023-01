Zinckernagel terug na schorsing: "Nog nooit rode kaart gekregen voor ik naar België kwam"

Tegen STVV kan Standard opnieuw een beroep doen op Philip Zinckernagel die twee wedstrijden geschorst was.

De Deense versterking van Standard wist al vier keer te scoren in zijn eerste negen wedstrijden in de Jupiler Pro League, maar pakte ook twee rode kaarten.

“Mijn goede voornemen voor 2023 is geen rode kaarten meer verzamelen”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Voor ik naar België kwam, had ik nog nooit een rode kaart gekregen. Misschien komt het omdat ik de intensiteit van het Engelse voetbal gewend ben.”

“In België wordt er duidelijk anders gefloten. Naar mijn mening waren beide kaarten heel streng. Er was geen kwaad opzet mee gemoeid. In slow motion ziet alles er erger uit. Ik ben echt geen harde of agressieve speler, maar ik zal hier wel lessen uit trekken.”