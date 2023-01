Anderlecht ontvangt zondag Union met Zeno Debast in de selectie, ook Refaelov opnieuw klaar voor de dienst

In aanloop naar het treffen met Union is het bij Anderlecht vooral over de paraatheid van Zeno Debast waken. De verdediger is opgenomen in de selectie.

Anderlecht heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Brusselse derby tegen Union, die zondag op het programma staat. De aftrap is om 18u30 in het Lotto Park. Mogelijk verschijnt de naam van Zeno Debast op het wedstrijdlbad. De Rode Duivel zit dus ook in de selectie, ondanks dat hij uitviel in de gewonnen wedstrijd bij Charleroi voor de jaarwisseling (0-1). Het is sowieso al puzzelen voor trainer Riemer achterin. Zo staat Hannes Delcroix door een knieblessure enkele weken aan de kant. Bij het kransje verdedigers voor de wedstrijd van komende zondag duikt zo ook weer de naam van Killian Sardella op. Le groupe face à l’Union. 🟣⚪ #ANDUSG pic.twitter.com/TUr6WoS1tV — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 7, 2023 In vergelijking met de vorige competitiematch recupereert Anderlecht ook sterkhouder Lior Refaelov. De Israëliër moest voor de verplaatsing naar Charleroi verstek geven wegens griep. Thuis tegen Union kan paars-wit weer op een volledig fitte Refaelov rekenen.





Volg Anderlecht - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (08/01).