Boskamp kijkt uit naar prestaties onder Scott Parker: "Ken geen Engelse manager die al succes had in het Belgisch voetbal"

Scott Parker krijgt met KRC Genk meteen een tegenstander van formaat voor de voeten geworpen. Ook Johan Boskamp kijkt uit naar wat de Engelsman met Club Brugge gaat doen.

Want momenteel is dat nog koffiedik kijken. "Al sla je me dood, ik weet het niet. In de Premier League heeft hij nooit potten gebroken, maar hij heeft wel twee promoties uit de Championship op zijn palmares staan", aldus de analist in HBvL.

"Dat mag je niet onderschatten want op het vlak van budgetten is het de vijfde sterkste competitie ter wereld. Ik vond het wel een verrassing dat Club voor hem heeft gekozen. Ik kan me niet meteen een Engelse manager voor de geest halen die al succes heeft gehad in het Belgisch voetbal. Bizar eigenlijk.”