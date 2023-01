Paul Onuachu wil na nieuw topjaar eindelijk een transfer maken, maar wat is er mis met een mooie carrière in België?

Paul Onuachu (28) wil na dit seizoen zijn transfer naar het buitenland versieren, maar moet hij dat wel doen?

Paul Onuachu beleefde een topjaar in 2022 met de Gouden Schoen en met ook weer 19 goals in 29 matchen. En toch kon Onuachu alweer geen transfer versieren door een blessure.

Dit seizoen begon Onuachu pas in oktober te scoren, maar zit hij toch alweer aan 13 goals in 15 matchen. De Nigeraan wil dit seizoen weer topscorer worden en ook zijn eerste titel pakken met Genk. Om daarna echt die toptransfer te maken.

Hans Vanaken als voorbeeld

Maar moet die transfer echt? Zijn voorganger bij Racing Genk, Ally Samatta, zit na omzwervingen bij Aston Villa, Fenerbahçe en Antwerp weer bij Genk op huurbasis. Zich echt helemaal doorzetten in het buitenland lukte nooit echt en dat moet Onuachu toch doen nadenken.

Een avontuur in het buitenland is dan wel aanlokkelijk, maar in mei wordt Onuachu al 29. Dan nog de stap zetten is moeilijk. Net als Hans Vanaken een mooie carrière in België uitbouwen, wat is daar mis mee? Prijzen pakken met Genk en schitteren in de Champions League en zo beloond worden met een mooi nieuw contract. Dat klinkt toch aanlokkelijker dan misschien elders op de bank te belanden. Gelukkiger kan je daar toch niet van worden?