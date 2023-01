Straf! Iconische foto van Lionel Messi is er eentje met... verkeerde trofee

Het beeld van Lionel Messi die de WK-trofee de lucht instak en dat de wereld rond ging, heeft een opvallende anekdote gekregen. De trofee die hij in handen had, was immers... vals.

Het iconische beeld, dat maar liefst 74,5 miljoen likes kreeg en zo de meest populaire post ooit werd, kreeg een staartje. Zonder het te weten heeft Messi namelijk een replica vast. Een Argentijns koppel fans was er immers zo zeker van dat hun land ging winnen dat ze maanden op voorhand al een nep-trofee maakten, die quasi volledig identiek was aan het echte ding. Die trofee kwam via middenvelder Leandro Paredes op het veld terecht en het was ook die replica die Messi onwetend de lucht instak. Tot Angel Di Maria onraad rook en hem erop attent maakte. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Fernando de la Orden (@ferdelaorden)