Sven Jaecques laat zich uit over gemiste transfer van Daley Blind

Geen Royal Antwerp FC, maar wel Bayern München is de ploeg waar Daley Blind de volgende zes maanden zal spelen.

Al sinds het WK in Qatar bezig was werd de Nederlandse international Daley Blind in verband gebracht met een transfer naar Royal Antwerp FC. Toen hij zijn contract bij Ajax ontbond leek de weg helemaal open te liggen, maar het werd uiteindelijk Bayern München.

“Een keuze die aantoont dat we niet zomaar op Blind konden rekenen”, zegt manager Sven Jaecques aan Gazet van Antwerpen. “Blind was een opportuniteit waar we voor open stonden, maar die tegelijkertijd gehypet werd in de media.”

Een extra transfer was eigenlijk zelfs niet nodig. “Met onze grote kern moet er niets, al is een extra linksback misschien een mogelijkheid. We rekenen er ook op dat Gaston Avila zich kan doorzetten.”