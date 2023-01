Terugkeer van 'Mazzu Time' bij Charleroi? "Alles is een kwestie van mentaliteit"

Zoals vaak tijdens de eerste passage bij Charleroi van de Felice Mazzu was het weer 'Mazzu Time'! In de laatste momenten van de match gingen de Zebra's in Eupen nog met de zege aan de haal.

Dankzij een kopbalgoal van Damien Marcq op een hoekschop van Ryota Morioka pakte Sporting Charleroi de drie punten. Dat doet iedereen uiteraard denken aan de eerste passage van Felice Mazzu bij de Zebra's. 'Mazzu Time' werd toen een echt begrip.

Cultuur

Na afloop van de wedstrijd aan de Kehrweg had Mazzu een rationele verklaring klaar. "Alles is een kwestie van mentaliteit. We kiezen er niet voor om zo laat te scoren, het gebeurt systematisch. Ik probeer die cultuur in mijn spelers te pompen en het bezorgt ons deze keer vreugde."

Mazzu kon niet enkel juichen vanwege het resultaat. Ook de prestatie op zich gaf hem moed. "Onze eerste helft was bijna perfect, behalve de afwerking. Het was dus zeer frustrerend om bij de rust op achterstand te staan, maar iedereen bleef kalm en vol vertrouwen in de kleedkamers. In de tweede helft hadden we de mentaliteit en de wil om gelijk te maken en nog te winnen. Ik ben heel fier op mijn spelers."