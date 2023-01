Zidane blijft gewoon in de wachtkamer: Didier Deschamps is na tien jaar nog altijd de juiste man als Frans bondscoach

Wie twee WK-finales op rij haalt, zit gewoon nog op zijn plaats.

Didier Deschamps had een aflopend contract dat al dan niet automatisch verlengd zou worden bij het halen van de halve finale van het WK in Qatar. Zaterdag werd het officieel bekend dat Deschamps tot na het WK van 2026 aanblijft als Frans bondscoach.

Deschamps werd op 9 juli 2012 aangesteld als bondscoach en wordt zo de langst zittende bondscoach van Frankrijk in de geschiedenis. Frankrijk doet het ook gewoon goed onder Deschamps, het won 88 van de 136 matchen bij. In 2018 bezorgde hij Frankrijk een tweede wereldtitel, na 20 jaar wachten.

Zidane blijft in de wachtkamer

Met nog een eindzege in de Nations League, de achtste finale op het EK 2020, een EK-finale in 2016, de kwartfinale van het WK in 2014 deed Frankrijk het gewoon goed. Het voetbal is dan wel cynisch, vaak afwachtend en rekenend op de klasse van Mbappé, maar met de Fransen ben je tegenwoordig nooit klaar.

Na het mindere EK en vooral de Nations League, waar 5 op 18 werd gehaald, was er even kritiek en twijfel over de toekomst Deschamps. Maar wie twee keer op rij de WK-finale haalt zit gewoon nog op zijn plek. Zinédine Zidane zit al anderhalf jaar in de wachtkamer, maar zal daar dus nog even blijven zitten. Deschamps is nog altijd de juiste man op de juiste plaats en weet zijn troepen nog altijd op de goede manier te raken.