Parker stuurt grondig bij en geeft meteen basisplaats aan verloren zonen Club Brugge

Club Brugge begint op bezoek bij KRC Genk aan een nieuwe deel in hun avontuur. En dat wordt er meteen eentje met een aantal nieuwkomers in de basis.

Carl Hoefkens vertrok na het gelijkspel tegen OH Leuven, Scott Parker kwam ondertussen de rangen vervoegen bij Club Brugge.

En dat heeft zo zijn gevolgen, want in diens eerste basisopstellingen zien we meteen een aantal nieuwe mensen.

Balanta, Skov Olsen en Lang beginnen aan de topper in Genk. Niet eens twee weken geleden was Lang nog niet helemaal fit, maar zat Skov Olsen zelfs niet eens in de selectie van Hoefkens.