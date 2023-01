Racing Genk krijgt geen gelijk bij het BAS over overvolle speelkalender

Competitieleider Racing Genk ging bij het BAS langs om de overvolle kalender aan te kaarten.

Racing Genk moet in twaalf dagen tijd maar liefst vijf wedstrijden afwerken. De club sprak van regelrechte waanzin, maar de kalendermakers wilden van geen wijken weten.

Ook de disciplinaire raad van de voetbalbond deed niks voor Genk. De club stapte dan maar naar het BAS. Ook zij geven nu een negatief antwoord.

De uitspraak is ook definitief, want een beroepsprocedure tegen deze beslissing opstarten is ook niet meer mogelijk voor de Limburgers.