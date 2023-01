Zelfs wanneer hij in Saoedi-Arabië speelt: oefenduel Messi-Ronaldo op til

Het debat tussen Messi en Ronaldo lijkt ten einde. Maar de supersterren spelen wellicht binnenkort nog eens tegen elkaar.

De Clasico tussen Barcelona en Real Madrid had enkele jaren geleden een andere dimensie toen Messi bij Barcelona speelde en Ronaldo bij Real Madrid. Iedere keer was het uitkijken naar het duel der grootheden. Ronaldo vertrok als eerste uit de Spaanse competitie maar ook Messi speelt ondertussen niet meer in Spanje.

Ronaldo is na het WK zelfs zijn heil buiten Europa gaan zoeken en speelt bij Al-Nassr in Saoedi-Arabië. Hebben we het laatste duel tussen Ronaldo en Messi gezien? Blijkbaar toch nog niet.

Want PSG trekt midden januari op stage naar Doha en zal ook richting Saoedi-Arabië gaan voor een oefenduel. De kans is zeer groot dat dat oefenduel uitgerekend tegen... Al-Nassr zal zijn. Het enige dat de Saoedische club dan nog moet doen om een nieuw duel te krijgen, is Ronaldo ingeschreven krijgen.