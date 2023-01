OFFICIEEL: Deinze huurt een nieuwe defensieve middenvelder voor de rest van het seizoen

Deinze heeft een nieuwe speler binnengehaald. Hij tekende een contract tot het einde van het seizoen.

Yuta Miyamoto (23) trainde in november al 2 weken met Deinze mee. In die periode kon de Japanner de club overtuigen om hem in te lijven. Deinze huurt Miyamoto tot het einde van het seizoen van de Urawa Reds.

Sportief directeur Adrian Esparraga kijkt al uit naar de komst van de Miyamoto: "Tijdens die 2 weken heeft hij laten zien dat hij het potentieel heeft om in onze competitie te presteren. Door zijn capaciteiten past hij zich gemakkelijk aan en we hopen dat hij zijn passie in het team kan brengen."

De huurling is een defensieve middenvelder. Deinze is de 1e club van Miyamoto. In zijn carrière speelde hij enkel nog maar in Japan.