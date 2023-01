'Fredberg en Riemer gaan in gesprek met Anderlecht-fans, Verbeke wordt niet de opvolger van Kindermans'

De Denen zullen een supportersdelegatie van Anderlecht ontvangen.

Anderlecht verloor afgelopen weekend thuis van Union en het verschil met eerste zakker Oostende is zo zes punten. De nieuwe Denen bij Anderlecht, CEO Sports Jesper Fredberg en coach Brian Riemer besloten dan ook in gesprek te gaan met de supporters na al de tegenvallende resultaten, dat meldt Het Nieuwsblad.

Het idee voor dat gesprek zou er geweest zijn voor het nieuws over het opzijschuiven van opleidingshoofd Jean Kindermans naar buiten kwam. Over dat nieuws is heel wat commotie ontstaan.

CEO Peter Verbeke keerde onlangs terug na zijn afwezigheid van bijna drie maanden bij Anderlecht. Er was al snel sprake dat hij Kindermans zou opvolgen als opleidingshoofd, maar dat zou niet aan de orde zijn. Wat de rol van Verbeke dan wel zal zijn bij Anderlecht is onduidelijk, want met de komst van Fredberg werd zijn takenpakket heel wat lichter.