Storck (KVK) voor bekermatch tegen KVM: "Eerste klasse is een must voor deze traditieclub, maar de beker kan een extraatje zijn"

KV Kortrijk ontvangt woensdag KV Mechelen in de kwartfinale van de beker.

Bernd Storck nam onlangs over bij KV Kortrijk en zijn reanimatie lijkt te werken. Na drie matchen heeft KV Kortrijk drie overwinningen en staat het momenteel net buiten de degradatiezone.

Tusssen de degradatiezorgen door is er dus woensdag ook nog de beker. "Kampioen spelen, wordt moeilijk voor ons. Maar in de bekercompetitie kan er wel iets. Je moet niet zoveel winnen om de finale te halen. We hebben nu die mogelijkheid. Dus het zou mooi zijn om daar in te slagen", zegt Kortrijk-trainer Storck bij Sporza.

Moet Kortrijk dan niet meer focussen op de competitie dan op de beker? "De eerste klasse is een must. Voor deze traditieclub is het een must om in eerste klasse te zitten. We zullen daar ook alles aan doen. Maar de beker kan een extraatje zijn. De competitie is de prioriteit", besloot Storck.