Thibaut Courtois na competitienederlaag klaar voor Supercup in Saoedi-Arabië: "Belangrijk om weer te winnen"

Woensdag speelt Real Madrid zijn halve finale in de Supercup tegen Valencia.

Real Madrid verloor zaterdag in de competitie in en tegen Villareal, voor de tweede keer nog maar in de competitie. De Madrilenen vertrokken daarna naar Saoedi-Arabië voor de Supercup. Daar speelt Real Madrid woensdag om 20u tegen Valencia in de halve finale.

"We moeten de wedstrijd goed beginnen, maar het zal moeilijk worden want Valencia is een geweldige tegenstander. We moeten winnen en dan zien we wel in de finale. Na die nederlaag is het belangrijk om weer te winnen", zei Thibaut Courtois op de persconferentie voor de match.

Courtois blikte ook nog even terug op het WK in Qatar. "Ik denk dat ik, behalve het eerste tegendoelpunt tegen Marokko, een goed WK speelde met twee clean sheets. Maar als mijn land niet doorstoot kan ik niet blij zijn", zei Courtois.

Als Real Madrid zijn halve finale in de Supercup wint tegen Villareal speelt het zondag tegen Barcelona (tweede in La Liga vorig seizoen) of Real Betis, de bekerwinnaar.