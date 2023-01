Vanden Borre ziet een andere reden waarom Anderlecht afscheid neemt van Jean Kindermans: "Dan neem je afscheid van het DNA"

Anthony Vanden Borre was één van de eerste succesproducten die Jean Kindermans afleverde bij Anderlecht. De begaafde verdediger begrijpt dan ook niet dat paars-wit nu afscheid neemt van één van de hoekstenen van het jeugdsucces.

Vanden Borre heeft zijn eigen reden gevonden waarom het huidige bestuur hun directeur jeugdopleiding wil zien vertrekken. “Kindermans was de laatste strohalm van het oude Anderlecht op Neerpede. Hij heeft de club over 20 jaar heen honderden miljoenen opgebracht. Dat je hem dan om ‘financiële redenen’ laat vertrekken, vind ik getuigen van een korte-termijnvisie", zegt hij bij HLN.

"Daarom denk ik dat er meer achter zit: het huidig bestuur wil volledig schoon schip maken met het ancien régime van Anderlecht. Ze willen een ander systeem, met hun ideeën. Als je Frank Vercauteren, Vincent Kompany en Jean Kindermans laat vertrekken, dan neem je afscheid van het DNA. Want die mannen ZIJN Anderlecht.”

Vanden Borre heeft groot respect voor Kindermans. “Ik heb Kindermans natuurlijk heel goed gekend toen hij nog trainer was op Neerpede. Vincent Kompany en ik kwamen in de eerste ploeg terecht via hem. Hij is later dan opgeklommen tot hoofd van Neerpede. Van elke voetballer die ooit op Neerpede gepasseerd is, zelfs als ze al 30 jaar oud zijn, zal je merken dat ze een bepaald DNA in zich hebben. Dat heeft Jean er al die jaren ingekneed. En als je dat met voetballers kan doen, dan doe je fantastisch werk."