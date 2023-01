Icoon Fi Van Hoof over de precaire situatie bij KV Mechelen: "Degradatiegevaar? Dat heb ik wel 15 keer meegemaakt"

Bij KV Mechelen loopt het op en naast het veld niet schitterend dit seizoen. Fi Van Hoof, iconisch sportief directeur van de club, ziet het wel met lede ogen aan, maar weigert al in paniek te schieten.

Van Hoof ziet ook de berichten over een overname, maar wil zich daar niet te veel over uitspreken. "Wat ik wel weet, is dat de sportieve situatie waarin we nu zitten niet dramatisch is. Ze hoeven op de Kavee niet te rap te panikeren", zegt hij in GvA. "Dit heb ik in het verleden - als speler, als trainer én als sportief directeur - wel vijftien keer meegemaakt. Toch kwam het telkens goed. Ik lees dat Mechelen opnieuw in degradatiegevaar verkeert, maar zo ver zijn we nog niet, hè.”

De financiën zouden volgens hem ook in orde moeten komen. “Als je ziet hoe KV Mechelen leeft en bruist, dan zal de club er altijd weer bovenop komen. Ook op financieel vlak.”