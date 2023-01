'Kindermans krijgt nieuwe functie bij RSC Anderlecht'

Brian Riemer en Jesper Fredberg spraken vanavond met 44 fans van Anderlecht over de huidige gang van zaken.

Het overleg is in de beste omstandigheden verlopen. Voor de fans was duidelijk dat het ontslag van Jean Kindermans de druppel was die de emmer deed overlopen.

Dat zorgde ervoor dat de supporters een open brief schreven en het ontslag eisten van voorzitter Wouter Vandenhaute. Volgens Fredberg is Kindermans momenteel met vakantie en zit hij volgende week samen met hem om zijn toekomst te bespreken.

Fredberg liet vallen dat Kindermans een nieuwe functie zou krijgen bij paarswit. Wouter Vandenhaute zou voor zondag ook nog met een statement komen.