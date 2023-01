Marc Degryse ziet het niet goed komen bij Anderlecht: "Andere clubs zien dat en profiteren"

De malaise bij RSC Anderlecht is groot. De leegloop van de club is volgens analist Marc Degryse geen goed signaal.

Jeugdspelers die vertrekken, Van Crombrugge die weg moet. Marc Degryse begrijpt niet dat Anderlecht op die manier bezig is.

“In plaats van eerst een oplossing te zoeken. Nu weten andere clubs ook dat Anderlecht moet besparen en staan zij in een sterkere positie tijdens de onderhandelingen. Bovendien: wie gaat er nog voor Anderlecht willen spelen? Het is alleen nog miserie. Sportief en financieel”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Mensen als Kompany en Kindermans wegjagen, die precies staan voor wat Anderlecht is, helpt de situatie al helemaal niet. “Dat zijn toch allemaal mensen met het DNA van de club die zo succesvol geweest is. Ik vind dat opvallend. Welk DNA wil Wouter eigenlijk? Los van het financiële, moet hij zich daar toch eens over buigen.”

Anderlecht kan je dan ook niet meer vergelijken met de club van vroeger. “Wil hij winnen met aantrekkelijk voetbal? Misschien wel. Maar het zal tijd kosten om iets nieuws te creëren. Alleen moet Vandenhaute dan wel zeggen wat zijn plan van aanpak concreet is. Nogmaals: momenteel zit de club in het moeras. Hoe gaan ze daar in godsnaam uit geraken?”