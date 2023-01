📷 OFFICIEEL Aston Villa trekt Spaanse linksachter aan

Aston Villa heeft zich vandaag versterkt met de Spaanse linksachter Alex Moreno.

De 29-jarige linksachter speelde tot vandaag bij Real Betis. Daarmee won hij vorig seizoen enigszins verrassend de Spaanse beker.

Aston Villa, de ploeg van Rode Duivel Leander Dendoncker, staat in de buik van het klassement van de Premier League. Trainer Unai Emery van Aston Villa is bijzonder lovend over zijn nieuwe speler.

“Alex is een erg goede speler die ons team naar een hoger niveau kan tillen. Hij behoorde de afgelopen seizoenen bij de beste verdedigers in Spanje en we zijn verheugd hem erbij te hebben”, klonk het bij de voorstelling.