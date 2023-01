Ook bij KV Kortrijk maakte Lamkel Zé het te bont: vicieuze cirkel nadat hij kat naar training stuurde

Didier Lamkel Zé tekent deze week waarschijnlijk bij Wydad Casablanca, zijn zesde club dan in anderhalf jaar. Het woelwater maakte zich ook bij KV Kortrijk onmogelijk.

Lamkel Zé begon nog goed bij de West-Vlamingen, maar daarna belandde hij toch weer in zijn eigen vicieuze cirkel. Eerst kwam hij volgens Het Nieuwsblad niet opdagen voor een training. Daarna werd hij uit de basis gezet door Adnan Custovic. Toen hij hoorde dat hij niet meer ging starten, deed hij ook geen moeite meer om te trainen en liep geen meter meer. Hij kwam bij wijze van spreken niet meer uit de middencirkel.

Custovic stuurde hem begin november naar de B-kern. Intussen had hij bij de RTBF ook een interview gegeven waarin hij aangaf dat hij in januari weg zou zijn omdat hij te goed is voor Kortrijk. Maar dat was dus niet de reden voor zijn verwijzing naar de B-kern. Hij trainde nooit mee met de beloften en stuurde ook zijn kat naar de club. Bij Kortrijk hadden ze natuurlijk liever gezien dat hij nu al definitief vertrok, maar Wydad wil hem huren met aankoopoptie.