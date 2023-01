Ook Courtois heeft zijn mening over transfer Ronaldo naar Saoedi-Arabië: "Ze willen hier stappen zetten"

Real Madrid speelt vanavond de Spaanse Supercup tegen Villarreal. Die gaat door in Saoedi-Arabië. Nog een poging van het land om zich op de voetbalkaart te zetten.

Courtois kreeg op zijn persconferentie ook een vraag over de transfer van Cristiano Ronaldo naar het plaatselijke Al Nassr. "Ik denk dat het toont dat dit een land is dat een wil heeft om beter te worden in sport”, aldus de Rode Duivel. “Je ziet het met de Formule 1 en andere evenementen, en ook omdat wij hier nu zijn. We hebben ook op het WK gezien dat ze goeie wedstrijden gespeeld hebben en zelfs Argentinië versloegen."

"Dat Cristiano Ronaldo gekozen heeft om hier te komen voetballen, dat is natuurlijk zijn beslissing. Meer kan ik daar niet over zeggen. Het toont gewoon aan dat ze hier stappen vooruit willen zetten op het vlak van voetbal en voor de competitie is het belangrijk een speler van zo’n kaliber te hebben. Ik denk nu wel dat Al-Nassr hem gekocht heeft om de titel te winnen.”