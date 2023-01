'Ajax legt 15 tot 20 miljoen euro op tafel voor nieuwe verdediger'

Ajax Amsterdam wil deze maand zeker nog een centrale verdediger binnenhalen en dat mag wat kosten.

De voorbije weken werd Ajax al meerdere keren gelinkt aan de komst van de Argentijnse centrale verdediger Leonardo Balerdi.

Momenteel speelt hij nog voor Olympique Marseille in Ligue 1. De Argentijn met Italiaans paspoort ziet Ajax best zitten, maar heeft het ook naar zijn zin in Frankrijk.

Ajax heeft voor de komst van Balerdi volgens Footmercato 15 tot 20 miljoen euro over. Zijn contract in Frankrijk loopt nog tot 2026.