Anderlecht heeft eerste aanvallende versterking beet: vlotscorende winger komt over uit Denemarken

Anderlecht heeft dan toch kunnen toeslaan op de transfermarkt. Waarschijnlijk is er door de nakende transfer van Anouar Ait El Hadj ruimte vrijgekomen om een extra aanvaller te halen. Bij FC Midtjylland wordt immers Anders Dreyer gehaald.

De 24-jarige winger - dus geen centrumspits - had een opstapclausule van 4,25 miljoen in zijn contract staan. Volgens verschillende Deense bronnen heeft Anderlecht dat op tafel gelegd. Zijn marktwaarde staat op 8 miljoen euro, maar hij werd vorig jaar bij Rubin Kazan weggeplukt en onderhandelde een opstapclausule.

Hij tekent tot 2027 en heeft zijn medische tests al achter de rug. Hij scoorde dit seizoen al tien keer en gaf ook vier assists in 27 wedstrijden. Dreyer speelde in het verleden voor Brighton en Heerenveen. Mogelijk heeft Anderlecht de som nog naar beneden gekregen door Kristoffer Olsson in de deal te betrekken. De Oekraïner Viktor Tsygankov - veel te hoog loon - is niet meer in beeld.