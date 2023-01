Ronny Deila blikt vol vertrouwen uit naar duel met Seraing: "Punten recupereren uit heenwedstrijd"

Zaterdagnamiddag staat er een pittige derby op het programma in Luik. Standard heeft geen enkel excuus.

In de heenwedstrijd verloor Standard nog van Seraing, nu willen ze dat koste wat het kost vermijden in de terugewedstrijd.

Punten recupereren

De 0-2 op Sclessin is niet vergeten: "We moeten spelen tegen een moeilijk te ontwrichten team, de heenwedstrijd tegen hen was heel teleurstellend en kwam in een slechte periode", aldus Ronny Deila.

"We willen de drie punten pakken in Seraing en zo de punten die we toen verloren recupereren. Ik zie een groep die samen ergens wil raken."