Hans Vanaken blikt terug op zijn gemiste transfer naar West Ham: "Ik denk er opnieuw over na"

Vorige zomer kwam het avontuur richting de Premier League opnieuw heel dichtbij voor Hans Vanaken van Club Brugge.

Hans Vanaken zit ondertussen zeven jaar bij Club Brugge. David Moyes van West Ham maakte hem ook vorige zomer warm om het Kanaal over te steken. “Hij belde wel eens, ja. Op zich is dat altijd hetzelfde praatje. Je krijgt te horen wat je goed kan en waarom ze jou willen. Maar het was nu wel al drie jaar op rij dezelfde club en dezelfde trainer. Daar spreekt vertrouwen uit en dat vind ik belangrijk”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Alleen bleven ze nu wel pushen en kwam er een bod van 13 miljoen euro, terwijl Club Brugge er eigenlijk 20 wou voor Vanaken. “We hadden hen gewoon gezegd: Doe een bod en misschien vind je elkaar in het midden, rond de 18. Alleen zijn we nooit in die fase geraakt dat ze kort bij elkaar zaten.”

Maar een nieuw avontuur in het buitenland heeft Vanaken ook nog niet helemaal uit zijn hoofd gezet. “Uiteindelijk voel ik me hier ook nog supergoed. Ik hoef hier niet weg. Maar als er zich toch nog eens een kans voordoet, denk ik daar uiteraard opnieuw over na.”