Mark Van Bommel moet aan het puzzelen voor de topper tegen Union

De lijst met langdurig afwezigen bij Antwerp is al lang, maar daar komen nu ook weer een heel deel spelers bij die twijfelachtig zijn. Wel is er ook goed nieuws te rapen.

Eerst het goede nieuws. De blessure van Faris Haroun lijkt verleden tijd. De middenvelder van Antwerp heeft de trainingen hervat, maar is nog niet volledig wedstrijdfit. Toch zal hij mogelijk al op de bank moeten zitten, want de lijst met spelers die twijfelachtig zijn voor de topper tegen Union is lang.

Pieter Gerkens, Christopher Scott, Anthony Valencia en Jurgen Ekkelenkamp zijn mogelijk niet fit voor de wedstrijd van zondag tegen Union. Dit maakte Antwerp bekend. Zo wordt de spoeling op het middenveld wel heel dun voor de 'Great Old'. Tel daar de spelers bij die nog geblesseerd aan de kant staan: Björn Engels, Sam Vines, Koji Miyoshi, Alhassan Yusuf en Davino Verhulst. Dan kom je met Haroun erbij al aan 10 spelers die mogelijk niet beschikbaar zijn voor de wedstrijd tegen Union.

Met het drukke en zware programma dat Antwerp voor de boeg heeft kan dit wel eens moeilijke weken gaan worden voor Antwerp. Ondanks de zeer positieve 'flow' waar ze inzitten.