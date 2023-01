Nicolas Raskin (Standard) in het vizier van competitieleider en topclub in Portugal

Heeft Raskin een uitweg gevonden nadat hij een contractverlenging van Standard heeft geweigerd?

De toekomst van Nicolas Raskin (21) ligt duidelijk niet bij Standard. Het contract van Raskin loopt eind juni af en de middenvelder weigerde om een contractverlening te tekenen bij de Rouches.

Verschillende clubs zouden al interesse getoond hebben in Raskin. Nu zou ook Benfica, de competitieleider in Portugal en tegenstander van Club Brugge in de Champions League, interesse hebben, dat meldt La Dernière Heure.

De Portugese club bevestigt de interesse in Raskin niet, maar ontkent die ook niet. Raskin wil ongetwijfeld niet nog een halfjaar langs de zijkant toekijken, maar anderzijds kan hij wel gratis vertrekken in de zomer. Wordt ongetwijfeld vervolgd.