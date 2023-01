📷 OFFICIEEL KV Oostende heeft een nieuwe spits beet

KV Oostende heeft een 22-jarige Kroaat aangetrokken als nieuwe spits.

KVO heeft met de 22-jarige Ivan Durdov een nieuwe spits aangetrokken. Hij ondertekende een contract tot en met 2026, met nog een extra optie.

Ivan Durdov is een Kroatisch jeugdinternational die het voorbije halfjaar actief was bij NK Domzale, in de Sloveense competitie. Daar was hij dit seizoen al goed voor zeven doelpunten. Nu zet hij dus de stap naar de Belgische competitie.

“Ivan is een grote, fysiek sterke spits die weegt op een defensie en bovendien ook de diepte kan opzoeken”, zegt Gauthier Ganaye. “Hij is zeer aanwezig in de box en is een doelpuntenmaker. We zullen zijn kwaliteiten dan ook ten zeerste kunnen gebruiken in de komende intensieve maanden.”