Quincy Promes, Spartak Moskou, zou de opdrachtgever zijn voor de moord op Kelvin Maynard, ex-Antwerp

Kelvin Maynard, een gewezen speler van Antwerp, werd in 2019 vermoord in Amsterdam. Profvoetballer Quincy Promes zou de opdrachtgever zijn.

De 32-jarige Kelvin Maynard werd op 18 september 2019 beschoten toen hij in zijn auto reed op de Langbroekdreef in Amsterdam. De gewonde Maynard belandde met zijn auto met hoge snelheid tegen een brandweerkazerne. Hulp mocht niet meer baten en hij overleed aan zijn verwondingen.

Maynard was een aantal jaren profvoetballer onder andere bij Antwerp waar hij in het seizoen 2013-2014 tot 27 wedstrijden kwam en éénmaal het doel vond. Op het moment van de liquidatie was Maynard voetballer bij Alphense Boys in Alphen aan den Rijn.

De moord wordt door het Nederlandse Openbaar Ministerie gelinkt aan een gestolen partij cocaïne van 400 kilo, met een waarde van zo'n 20 tot 25 miljoen euro. Maynard wordt gelinkt aan de vermeende drugshandel van Quincy Promes. Deze zou 250.000 euro hebben betaald om Maynard te laten vermoorden.