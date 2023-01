Scott Parker verbaast opnieuw met selectie van Club Brugge

De selectie van Club Brugge doet opnieuw de wenkbrauwen fronsen bij de supporters van blauwzwart.

Het goede nieuws is alvast dat Ferran Jutgla in de selectie zit. Hij viel geblesseerd uit eerder deze week op training, maar is nu wel van de partij voor de match tegen Anderlecht van morgen in het Jan Breydelstadion. Ook Boyata zit in de selectie.

Grote afwezige is opnieuw Andreas Skov Olsen. De supporters van blauwzwart zochten tevergeefs naar de Deen in de selectielijst. Een reden is er niet meteen, al is er nu wel te horen dat hij geblesseerd is. Officieel is dat echter niet bevestigd.

Het is kijken of Skov Olsen ook nu weer een berichtje op Instagram zal zetten dat hij niet geblesseerd is. Dat deed hij toen hij uit de wedstrijdselectie van Carl Hoefkens viel, maar dat werd hem niet in dank afgenomen. Of nu volgt er misschien eentje dat hij effectief out is...