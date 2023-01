Barcelona-youngster bedolven onder complimenten na Supercopa: "Hij is op weg om een mythe te worden"

Barcelona heeft de Supercopa gewonnen van Real Madrid. Daarin was middenvelder Gavi goed voor een goal en twee assists. De Spaanse kranten zijn lyrisch.

"Er is geen discussie meer. We hebben te maken met een speler die hard op weg is een mythe te worden", schrijft dagblad AS. "Dit was zijn beste wedstrijd tot nu toe voor Barcelona. Carvajal kon de hele wedstrijd niets tegen hem uitrichten. Als er nog geen 'Gavimania' was uitgebroken bij Barcelona-supporters, dan zal dat na deze wedstrijd zeker het geval zijn."

Ook El Mundo kon niet anders dan de loftrompet bovenhalen. "Gavi heeft het allemaal: hij toonde toewijding, speelde met lef en had een enorme invloed op het scoreverloop.' Bij Sport kreeg de Spaans international een 10 voor zijn optreden tegen Real. "Het was een groots optreden van de 'baby' van het team."