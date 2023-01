'Larin rekent niet meer op minuten van Parker en zoekt contact met 2 ploegen'

Het verhaal van Cyle Larin bij Club Brugge wil niet lukken. De Canadees kijkt uit naar een vertrek deze maand.

Een vertrek naar andere oorden lijkt de enige oplossing voor Cyle Larin. Hij kwam afgelopen zomer pas aan, maar wist niet door te breken op Jan Breydel.

Het Laatste Nieuws meldt dat er concrete interesse uit. Cadiz uit Spanje en PAOK Saloniki uit Griekenland hebben interesse.

PAOK was afgelopen zomer al geïnteresseerd in hem, maar Cadiz zou de voorkeur genieten via een uitleenbeurt op dit moment.