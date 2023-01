Rouches ontvangen Defour en KVM met 2 op 6: "Met alle respect, maar wat Standard doet interesseert mij niet"

Voor KVM volgt dinsdag een nieuwe kans om een stap vooruit te zetten. Uit bij Standard, waar Defour uiteraard een verleden heeft. Nu de voormalig middenvelder trainer is, gaat de focus haast uitsluitend naar het eigen team.

De Rouches zijn met een matige 2 op 6 uit de WK-break gekomen. Voor KV Mechelen misschien dus wel een goed moment om de verplaatsing naar Luik te maken. Steven Defour ligt alleszins niet wakker van de resultaten van de Rouches. "Standard is niet mijn probleem. Ik moet Standard analyseren als tegenstander. Wij moeten een manier vinden om hen te kloppen."

"Wij moeten proberen hun zwaktes uit te buiten en hun sterke punten te counteren. Wat Standard voor de rest doet, interesseert mij niet", bekent Defour. "En dat zeg ik met alle respect voor Standard. Dat geldt overigens ook voor elke andere ploeg. Of KV Mechelen dan uitgaat van eigen sterkte? Absoluut."

Regelmaat

Met een kwalificatie voor de halve finales van de beker en meer ademruimte in de competitie door een zege tegen KVO klaart de lucht op boven Mechelen. Of is het toch nog wat met ingehouden adem kijken naar het vervolg van het seizoen? "Wij zijn op de goede weg. Alleen is moeten we regelmaat in onze prestaties leggen en dat is niet altijd makkelijk."

Defour schetst nog eens wat de hindernissen juist (geweest) zijn. "We kennen een moeilijk seizoen, mede door blessures op bepaalde momenten. De groep kende een non-match op Zulte Waregem. Voorts doen we het sportief wel goed sinds ik heb overgenomen."

Voorbeelden

"We hebben een bekermatch tegen Seraing in moeilijke omstandigheden tot een goed einde gebracht. Thuis tegen Cercle deden we alles wat we moesten doen en kregen we zelfs nog een penalty in de 88ste minuut waarmee we de winst hadden kunnen pakken", haalt de Mechelse coach aan als voorbeelden.

"Door het externe nieuws komt er dan wat onrust, maar we zijn zeker op de goede weg. Alleen hebben we nooit veel overschot, omdat we aan het terugkeren zijn uit een benarde situatie." Met puntengewin op Sclessin kan die situatie er nog wat rooskleuriger uitzien. KVM stelt het nog steeds zonder Lucas Bijker, die nog wat meer tijd nodig heeft om honderd procent te kunnen zijn. Julien Ngoy heeft wel volledig kunnen meetrainen.