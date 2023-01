Cercle Brugge blijft verder werken: "Vergeet niet waar we nu staan..."

Cercle Brugge krijgt woensdagavond nummer twee Union SG over de vloer in het Jan Breydelstadion.

Union SG is op dit moment de te kloppen ploeg in ons land. Ze zijn als enige Belgische club nog actief op de drie punten. “Het zal ons veel energie kosten om dit team waar ik veel respect voor heb te bekampen en eventueel te verslaan. Het mooie van de competitie is dat dit mogelijk is”, klinkt het bij Muslic op KW.be.

De voorbije weken was de puntenoogst bijzonder schraak met 1 op 9. “Mijn hele carrière als trainer werk ik met jonge spelers. Dat betekent opleiden. Dit proces gaat gepaard met ups en downs. Het maakt een onderdeel. Het is geen ramp om twee keer na elkaar te verliezen. We zijn er om de spelersgroep te steunen, niet alleen bij winst maar ook als ze wat worstelen zoals de voorbije weken.”

Want het verschil is ondertussen al groot en zichtbaar. “Vergeet niet waar we nu staan, in vergelijking met eind september. We slaan zeker terug en zullen de nodige punten behalen. Ik spreek hierbij niet over de top acht. Dat ik heb tot op heden nog niet gedaan, maar om uit de gevarenzone te blijven. Daar staan we nog steeds. En daar ben ik blij om.”